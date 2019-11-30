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Dünya

İranlı muhalif lider göstericilere müdahaleyi katliama benzetti

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden ve eski başbakan Musevi, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesini Şah dönemindeki katliama benzeterek eleştirdi.

Ahmet Dursun   | 30.11.2019
İranlı muhalif lider göstericilere müdahaleyi katliama benzetti

Ankara

Mir Hüseyin Musevi, kendisine yakınlığıyla bilinen "kaleme" adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Tahran yönetiminin benzin zammı sonrası ülke genelinde düzenlenen gösterilere yaklaşımını eleştirdi.

Güvenlik güçlerinin benzine yapılan zammı protesto etmek isteyen halka müdahalesini eleştiren Musevi, göstericilere müdahaleleri, "Kara Cuma" olarak adlandırılan, 8 Eylül 1978'de başkent Tahran'daki Jale Meydanı'nda Şah rejimi tarafından onlarca kişinin öldürüldüğü olaya benzeterek, "Öfkeli halka kanlı müdahale ve canı boğazına gelmiş tüm kesimler arasındaki hayal kırıklığını gösteren Tahran ve ülkenin diğer noktalarındaki geniş çaplı protestolara yaklaşım, 17 Şehriver 1357'de (8 Eylül 1978) halkın acımasızca öldürülmesiyle tamamen benzerlik gösteriyor." ifadesini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile devrimden önceki lider Şah Muhammed Rıza Pehlevi arasında mukayese yapan Musevi, "57 yılında (1978) insanları öldürenler dinsiz bir rejimin temsilcileriydi. 98 yılının Aban ayındaki (benzine yapılan zam sonrasındaki gösteriler) memurlar ve halka ateş açanlar ise dini bir hükümetin temsilcisi. O zaman Şah başkomutandı. Burada ise mutlak otorite sahibi Veleyet-i Fakih (Hamaney)" görüşünü paylaştı.

Musevi, "Devlet, Jale Meydanı'ndaki katliamın sonuçlarına dikkat etmelidir." uyarısında bulundu.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mir Hüseyin Musevi, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı. Musevi, 2011'den bu yana yargılanmadan ev hapsinde tutuluyor.

Musevi, devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni döneminde 1981-1989'da Başbakan olarak görev yapmıştı.



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