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Dünya

Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu

Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu

İslamabad

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Mardan Tıp Kompleksi Başkanı Dr. Tarık Mahmud, aşırı sıcaklık sebebiyle bölgede 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mahmud, ölenlerin çoğunu 50 yaşın üzerindeki kadınların oluşturduğunu belirtti.

Ülkede sıcak çarpması sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Mardan'da 17-25 Haziran arasında hava sıcaklığı ortalama 40 derece ve üzerinde seyretmişti.

Dün, başkent İslamabad'da klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) 4 hastanın aşırı sıcaklıktan öldüğü bildirilmişti.

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