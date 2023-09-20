Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak gördüğünü söyledi.
İslamabad
Haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, İslamabad’ın Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.
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Beluç, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak gördüğünü ifade ederek "Bu duruşumuz, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararının yanı sıra uluslararası hukukla da sıkı bir şekilde örtüşmektedir." dedi.
Mümtaz Zehra Beluç, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin meşru talebinin tüm taraflarca kabulünü ve bölgede kalıcı barışın tesisini ümit ettiklerini belirtti. Beluç, Pakistan’ın, bu ülke topraklarında meydana gelen mayın patlamalarında hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkı ve hükûmetine en içten taziyelerini sunduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.