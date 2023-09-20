Dolar
27.02
Euro
28.80
Altın
1,933.91
ETH/USDT
1,616.10
BTC/USDT
26,914.00
BIST 100
7,719.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak gördüğünü söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz

İslamabad

Haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, İslamabad’ın Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.

Beluç, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak gördüğünü ifade ederek "Bu duruşumuz, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararının yanı sıra uluslararası hukukla da sıkı bir şekilde örtüşmektedir." dedi.

Mümtaz Zehra Beluç, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin meşru talebinin tüm taraflarca kabulünü ve bölgede kalıcı barışın tesisini ümit ettiklerini belirtti. Beluç, Pakistan’ın, bu ülke topraklarında meydana gelen mayın patlamalarında hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkı ve hükûmetine en içten taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
JAK Timi'nin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Benzer haberler

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Yunanistan, iklim krizi ve düzensiz göçte Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor

Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Aliyev: Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi

Aliyev: Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet