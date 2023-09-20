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Dünya

Aliyev: Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "(Karabağ'da) Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." dedi.

Ruslan Rehimov  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Aliyev: Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"(Karabağ'da) Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." ifadesini kullanan Aliyev, “Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır.” şeklinde konuştu.

Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık." ifadesini kullanarak, "Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz." dedi.

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