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Dünya

Pakistan, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde bazı ülkelerin büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Pakistan, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lahey'de aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin de bulunduğu bazı büyükelçilikler önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı, "anlamsız ve son derece saldırgan" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını inciten, kasıtlı provokatif ve İslamofobik bir eylem olduğuna işaret edilerek, bu tür eylemlerin ifade, düşünce ve protesto özgürlüğü kisvesi altında görmezden gelinemeyeceği kaydedildi.

Pakistan'ın ifade özgürlüğünün sorumlulukları da beraberinde getirdiğine inandığı vurgulanan açıklamada, ulusal hükümetlerin dini nefreti körükleyen ırkçı ve İslamofobik eylemleri aktif bir şekilde önlemeleri gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Pakistan'ın endişelerinin Hollanda makamlarına iletildiği aktarılarak, bu tür nefret dolu ve İslamofobik eylemleri önlemek için Amsterdam yönetimine çağrıda bulunuldu.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Eylül'de Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

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