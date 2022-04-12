Dolar
14.69
Euro
15.96
Altın
1,957.06
ETH/USDT
3,022.70
BTC/USDT
40,220.00
BIST 100
2,438.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gönüllülük alanında yapılacak işbirliği protokol töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile barışçıl ilişkiler istediğini belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan ile barışçıl ve iş birliğine dayalı ilişkiler istediğini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 12.04.2022
Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile barışçıl ilişkiler istediğini belirtti

İslamabad

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye başbakanlığını tebrik etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Şerif, ülkesinin Hindistan ile barışçıl ve iş birliğine dayalı ilişkiler istediğini belirterek, Cammu Keşmir dahil devam eden sorunların barışçıl çözümünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Pakistan’ın terörle mücadeledeki fedakarlıklarının iyi bilindiğine işaret eden Şerif, "Barışı tesis edip halkımızın sosyoekonomik kalkınmasına odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Modi, Şerif'i tebrik etmişti

Hindistan Başbakanı Modi, dün, Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'i tebrik etmişti.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mian Muhammed Şahbaz Şerif'i Pakistan Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Hindistan, terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar istiyor, böylece kalkınma ile ilgili zorluklara odaklanabilir ve halkımızın refahını sağlayabiliriz." ifadelerine yer vermişti.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste dün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile barışçıl ilişkiler istediğini belirtti

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile barışçıl ilişkiler istediğini belirtti

ABD ve Hindistan uzayda bilgi paylaşımını artırmaya yönelik anlaşma imzaladı

Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip' vurgusu

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip' vurgusu