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Dünya

Pakistan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesinin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 14.01.2021
Pakistan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

İslamabad

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi. 

Alvi, Pakistan’ın Azerbaycan ile ortak inanç, tarih ve kültüre dayanan ilişkilerine büyük önem verdiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu’nun bir üyesi olan Azerbaycan’ın buradaki rolünü takdir eden Alvi, Bakü yönetimine Keşmir meselesinde verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Alvi, Dağlık Karabağ’ın özgürleştirilmesinden dolayı Azerbaycan hükümetini ve halkını kutlarken, Pakistan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini yineledi.

Öte yandan Alvi, İslamabad’da düzenlenen ikinci Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın üç ülke arasında ilişkileri artırmaya katkı sunacağını ve yeni iş birliği alanları açacağını ifade etti.

Alvi ayrıca Haydar Aliyev Vakfı’nın Pakistanlı engellilere sağladığı 100 tekerlekli sandalye dolayısıyla Bayramov'a teşekkürlerini iletti.

Pakistan'a Dağlık Karabağ teşekkürü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise iki ülkenin ticaret ve kültürel iş birliğini artırmada büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ meselesinde Pakistan’ın duruşuna teşekkür eden Bayramov, ülkesinin Keşmir meselesinde tüm uluslararası alanlarda İslamabad yönetiminin yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan Bayramov, Alvi ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmede iki ülke, enerji ve ekonomi sektörlerinde iş birliğini teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında ayrıca doğal felaketlerle mücadelede birbirlerine yardımcı olmak amacıyla anlaşma imzalandı.

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