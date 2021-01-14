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Dünya

Almanya'da 607'si 13 yaşın altında 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı

Almanya Federal Kriminal Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 14.01.2021
Almanya'da 607'si 13 yaşın altında 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı

Köln

Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.

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