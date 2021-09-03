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Dünya

Pakistan, Afganistan sınırına çektiği tel örgüleri neredeyse tamamladı

Pakistan, 2 bin 600 kilometrenin üzerindeki Afganistan sınırına çektiği tel örgüleri neredeyse tamamladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.09.2021
Pakistan, Afganistan sınırına çektiği tel örgüleri neredeyse tamamladı Fotoğraf: Muhammet Nazım Taşcı - Anadolu Ajansı

Torkham

Hayber Pahtunhva Sınır Birlikleri Komutanı Yardımcısı Sacid Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nisan 2017’de Torkham hududundan tel örgü çekmeye başladıklarını, Afganistan sınırında tel örgü çekilmesi gereken tüm yerlere bunun yapıldığını, çalışmanın neredeyse tamamlandığını söyledi.

Macid, tel örgünün çekilmesinin gerekli olmadığı yüksek dağlık noktalarda bu çalışmanın yürütülmediğini, bunun yanı sıra hududa 1238 sınır kalesi ve gerekli yerlere sınır gözlem kulesi inşa edildiğini aktardı.

Afganistan sınırı boyunca yaklaşık her 2 kilometrede güvenlik noktalarına sahip olduklarını belirten Macid, yasa dışı geçişlerin büyük oranda engellendiğini vurguladı.

Terör tehdidi devam ediyor

Macid, Afganistan’dan büyük çaplı göçmen akışları veya sınırı aşmaya çalışan grupların olmadığına ve hudut bölgesinde durumun normal seyrinde devam ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan Macid, Pakistan Talibanı (TTP) ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tehditlerinin devam ettiğini, bununla birlikte terör örgütlerinin sınır ötesi saldırılarının azaldığını dile getirdi.

"Taliban askerleriyle iletişimde çok farklılık yok"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sebebiyle Afganistan’dan Pakistan’a girişlerin durdurulduğunu belirten Macid, insani gerekçelerle tedavi görmesi için sınırlı sayıda Afganistan vatandaşına izin verdiklerini ifade etti.

Macid, Taliban’ın Afganistan’ın büyük kısmında kontrol sağlamasının ardından sınırdaki iletişim konusunda bir değişiklik olup olmadığıyla ilgili soruya ise çok büyük bir farklılık olmadığını, sınır geçişleri için Taliban askerleriyle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Sınırın Afganistan tarafında ise Pakistan'a geçmek isteyen çok sayıda Afganistan vatandaşının Taliban güçlerinin nezaretinde beklediği gözlemlendi.

Afganistan'daki belirsizlik sınır geçişlerini etkiledi

Afganistan'da süren belirsizlik, Torkham sınırından geçen yaya ve araç geçişlerini etkiledi.

Mart ve nisan aylarında Afganistan’dan Pakistan’a günlük yaya geçişinin ortalama 7-8 bin olduğu Torkham’da ağustosta bu sayı 85’e kadar düştü.

Pakistan'dan Afganistan'a Martta 12 bin 850’den fazla tır geçerken ağustosta bu sayı 7 bin 947 oldu. Sınırın Pakistan tarafında ise çok sayıda tırın beklediği görüldü.

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