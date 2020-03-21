Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Özbekistan'da Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor

Özbekistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Nevruz Bayramı, bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den bu yana ilk defa resmi törenle kutlanmıyor.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 21.03.2020
Özbekistan'da Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov / AA

Taşkent

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Özbekler, her sene büyük coşkuyla kutladıkları Nevruz Bayramı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerinde geçiriyor.

Özbekistan'da her sene resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet kararıyla iptal edidi.

Ülkede, koronavirüsün "gölgesinde" kalan bayram, bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den bu yana ilk defa resmi törenle kutlanmıyor.

Bu kapsamda, başkent Taşkent’teki park ve meydanlarda etkinlikler yapılmadı.

Özbekler, evlerinde kurdukları sofra etrafında bir araya gelerek, yakın komşu ve akrabalarıyla Nezruz Bayramı'nı kutluyor.

Evin bahçesine kurdukları büyük kazanlarda bayram pilavı ve nevruz tatlısı "sümelek" hazırlayan vatandaşlar, sofralarına yakınlarını davet ediyor.

Evinde bayram pilavı ile tatlıyı hazırlayan Fatima Babanazarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak, aile fertleri, yakın komşu ve akrabalarıyla bayramı evlerinde kutladıklarını belirtti.

Nevruz tatlısının yapımı için hazırlıklara dünden başladıklarını anlatan Babanazarova, 24 saat boyunca durmadan karıştırılarak hazırlanan "sümelek"in yapılışının çok zahmetli olduğunu kaydetti.

Tatlıyı hazırlama sürecinde yer alan kadınların gece boyunca şarkı ve türküler söylediğini ifade eden Babanazarova, insanların "sümelek"i kevgirle karıştırdıkları sırada tuttukları dileğin gerçekleşeceğine inanıldığını dile getirdi.

Babanazarova, yapımında çok sayıda kişinin yer aldığı tatlının, gelenek gereği önce mahallenin yaşlı ve hastaları ile komşulara dağıtılacağını ifade etti.

Tatlının hazırlanmasının ardından davetlilere "sümelek" ile bayram pilavı ikram edildi. Bir sofra etrafında toplananlar, yemeğin ardından dua ederek, bu yılın bereketli olması temennisinde bulundu. Ev sahibi ise sofradaki yaşlılara bayram hediyeleri verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında bugün (20 Mart 2020)
Başkentteki sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Espanyol'un Çinli futbolcusu Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi
Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı
Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, 'evde kal' çağrısında bulundu

Benzer haberler

Özbekistan'da Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor

Özbekistan'da Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Nevruz'un tüm insanlığa sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum

Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: Semeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Nevruz Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Nevruz Günü mesajı
Doğanın uyanışı ve bahar bayramı: Nevruz

Doğanın uyanışı ve bahar bayramı: Nevruz

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı