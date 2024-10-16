Özbekistan'da 27 Ekim'deki parlamento seçimi için erken oy kullanma süreci başladı
Özbekistan'da 27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri için erken oy kullanma süreci başladı.
Taşkent
Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçmenler, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri için 16-23 Ekim'de oylarını erken kullanabilecek.
Parlamento seçimlerinin yapılacağı gün ülkede veya kayıtlı olduğu yerde bulunmayacak vatandaşların, oylarını erken kullanabilmeleri için seçim gününde yurt dışında olacağını gösteren uçak bileti, görevlendirme veya seyahat belgesini ibraz etmeleri ve erken oy kullanmak için sandık yetkililerine dilekçe yazmaları gerekecek.
Yaklaşık 21 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 11 bine yakın sandık kuruldu. Yurt dışındaki seçmenler de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'a yakın ülkede kurulan 50'den fazla sandıkta oylarını kullanabilecek.
Parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılacak
Ülkede yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından ilk defa düzenlenen parlamento seçimlerinde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için yarışacak.
Ülkede geçen yıl yapılan değişikliklerin ardından ilk defa bu seçimlerde yürürlüğe giren seçim yasasına göre, Yasama Meclisi seçimleri çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil seçim sistemine göre yapılacak.
Seçimde, 75 bölgeden çoğunlukçu seçim sistemine göre 75 milletvekili ve orantılı nispi temsil seçim sistemine göre de 75 milletvekili seçilecek.
Orantılı nispi temsil sistemine göre 75 milletvekilliği için 500 aday, çoğunlukçu seçim sisteme göre ise 75 milletvekilliği için 375 aday yarışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.