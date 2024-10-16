Dolar
34.23
Euro
37.29
Altın
2,676.04
ETH/USDT
2,608.50
BTC/USDT
67,002.00
BIST 100
8,846.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programında konuşuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. Diyarbakır’dan yayındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. Malatya’dan yayındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. -VTR
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya, İsrail'in Gazze'de "masum sivilleri öldürmesini" kınadı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, insani yardımların bölgeye geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Dilara Karataş  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Avustralya, İsrail'in Gazze'de "masum sivilleri öldürmesini" kınadı

Ankara

Wong, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Avustralya'nın ateşkes çağrısını yineleyen Wong, "Hamas'ı yenmenin bedelini Filistinli siviller ödeyemez." ifadesini kullandı.

Wong, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsrail hükümetinin insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini vurgulayan Wong, yardımların artırılması gerektiğini aksi takdirde durumun daha fazla can kayıplarına neden olacağını kaydetti.

Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in, açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'ye giriş yapması planlanan ve yetkililerle koordine edilen 285 insani yardımın üçte birinden azına geçit verdiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Kapıkule'de otobüs yolcularının bekleme sürelerini azaltacak proje uygulamaya geçti
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararını değerlendirdi
MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e karşı harakete geçmesi için Biden'a çağrı yaptı

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e karşı harakete geçmesi için Biden'a çağrı yaptı

Avustralya, İsrail'in Gazze'de "masum sivilleri öldürmesini" kınadı

Gazze'deki hükümetten bölgenin kuzeyi için "acil güvenli koridor" çağrısı

Arnavutluk'taki Bektaşilerin lideri Brahimaj: Kendimi İsrail halkının bir kardeşi olarak görüyorum

Arnavutluk'taki Bektaşilerin lideri Brahimaj: Kendimi İsrail halkının bir kardeşi olarak görüyorum
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail'in, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet