Avustralya, İsrail'in Gazze'de "masum sivilleri öldürmesini" kınadı
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, insani yardımların bölgeye geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Ankara
Wong, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Avustralya'nın ateşkes çağrısını yineleyen Wong, "Hamas'ı yenmenin bedelini Filistinli siviller ödeyemez." ifadesini kullandı.
Wong, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
İsrail hükümetinin insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini vurgulayan Wong, yardımların artırılması gerektiğini aksi takdirde durumun daha fazla can kayıplarına neden olacağını kaydetti.
Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in, açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'ye giriş yapması planlanan ve yetkililerle koordine edilen 285 insani yardımın üçte birinden azına geçit verdiğini bildirmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.