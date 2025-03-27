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Dünya, Ramazan 2025

Osmanlı mirası toplu iftar geleneği Kerkük'te yaşatılmaya devam ediyor

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ve Osmanlı yadigarı toplu iftar geleneği asırlardır sürdürülüyor.

Ali Makram Ghareeb  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Osmanlı mirası toplu iftar geleneği Kerkük'te yaşatılmaya devam ediyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Camiler başta olmak üzere hayırseverlerin kurdukları iftar çadırlarında her akşam yüzlerce kişiye yemek ikram ediliyor. Bu gelenek vesilesiyle öğrenciler, dar gelirliler, yolcular ve ihtiyaç sahipleri iftar sofralarında bir araya geliyor.

Söz konusu geleneğin sürdürüldüğü camilerden Kerkük kent merkezindeki Fetih Camisi'nde her gün yaklaşık 150-200 kişiye iftar yemeği ikram ediliyor.

Muallimin semtindeki Fetih Camisi imam hatibi Şeyh Hamid Abdülkerim, AA muhabirine uzun yıllardır ramazan ayında toplu iftar düzenlediklerini söyledi.

İslam dinine göre insanları doyurmanın büyük bir ibadet türü olduğunu belirten Abdülkerim, bu ikramdan tüm ihtiyaç sahiplerinin yararlandığını aktardı.

"Bu geleneğe katkı sağlayan çok sayıda hayırsever var"

On yıllardır her ramazan ayında toplu iftar yapıldığına dikkati çeken Abdülkerim, gönüllüler ve hayırseverler sayesinde bu geleneğin aksamadığını dile getirdi.

"Bu geleneğe katkı sağlayan çok sayıda hayırsever var." ifadesini kullanan Abdülkerim, özellikle Kerküklülerin bu tür hayır işlerini yapmaya çok istekli olduklarını belirtti.

Abdülkerim, bu geleneğin sürdürülmesi için nakit yardımların yanında çok sayıda gıda maddesi bağışının da yapıldığını söyledi.

Yüz yıllardır Kerkük'ün neredeyse tüm camilerinde sürdürülen bu geleneğin anlamlı tarafları olduğuna dikkati çeken Abdülkerim, şöyle devam etti:

"Bu geniş sofraya imkan sahipleri de katılıyor. Evde tek yaşayanlar, yaşlılar ve bekarlar da bu ikramdan faydalanıyor. Böylece ter türlü kesimden insanlar arasında güzel ve anlamlı bir bağ kuruluyor."

Her gün 150-200 kişi iftara katılıyor

Ramazan ayının ilk gününden bugüne kadar aralıksız devam eden toplu iftar geleneğine günlük 150-200 kişinin katıldığını anlatan Abdülkerim, herkesin karnı tok ve güler yüzlü şekilde camiden ayrıldığını kaydetti.

Bazen namaz kılmayan kişilerin de iftar yemeğine katıldığına dikkati çeken Abdülkerim, bu gelenek sayesinde camiye gelen ve bu güzel etkinliğe katıldıktan sonra namaz kılmaya başlayanların da olduğunu sözlerine ekledi.

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