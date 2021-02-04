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Dünya, Koronavirüs

Orta Doğu'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tunus'ta 87, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12, Suudi Arabistan'da 3, Cezayir'de 2, Kuveyt'te bir kişi hayatını kaybetti.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Hamdi Yıldız   | 04.02.2021
Orta Doğu'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 87 kişinin yaşamını yitirdiği, 1267 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. 

Buna göre, ülkede salgında ölenlerin sayısı 6 bin 980'e, vaka sayısı 212 bin 679'a, iyileşenlerin sayısı da 167 bin 699'a ulaştı.

BAE

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişide virüs tespit edildi.

Açıklamada, bugüne kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 878'e, vaka sayısının 313 bin 626'ya ulaştığı, 289 bin 276 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı 3 kişinin öldüğünü, 306 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada salgından ölenlerin sayısının 6 bin 386'ya, Kovid-19'a yakalananların 368 bin 945'e, iyileşenlerin de 360 bin 400'e ulaştığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı iki ölüm kaydedildiğini, 275 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede salgından ölenlerin sayısının 2 bin 900'e ulaştığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 108 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısının da 74 bine çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında dün bir kişinin vefat ettiği, 756 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, salgın kaynaklı ölü sayısının 961'e ulaştığı, vakaların da 167 bin 410'a çıktığı kaydedildi.

İyileşenlerin sayısının da 159 bin 543 olduğu bildirildi.


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