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Dünya

Online toplantı platformu Zoom'a güvenlik incelemesi

Yeni tip koronavirüs salgınında kullanım trafiği artan online video konferans uygulaması Zoom hakkında veri gizliliği ve bilgi güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

İslam Doğru   | 31.03.2020
Online toplantı platformu Zoom'a güvenlik incelemesi Fotoğraf: Hakan Nural/AA

New York

New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından online video konferans uygulaması Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi.

Mektupta, uygulamadaki güvenlik açıkları konusunda yavaş davranıldığı ve bunun da endişeye yol açtığı belirtildi. Uygulamanın güvenlik duvarının son zamanlarda artan kullanım trafiğine uygun olmadığının düşünüldüğü ve Zoom'un bu hususu dikkate alıp almadığının merak edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Boston Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.

Geçen günlerde internet korsanlarının, Zoom aracılığıyla yapılan toplantıları hackleyerek cinsel içerikli, ırkçı ve nefret mesajı yaydıkları haberlere yansımıştı.

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