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Dünya, Koronavirüs

Omicron varyantı Afrika'da sadece 4 ülkede görüldü

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının kıtada sadece 4 ülkede görüldüğünü belirtti.

Tufan Aktaş   | 02.12.2021
Omicron varyantı Afrika'da sadece 4 ülkede görüldü

İstanbul

Nkengasong, haftalık basın toplantısında, yeni varyantın Nijerya, Gana, Güney Afrika ve Botsvana'da görüldüğünün teyit edildiğini söyledi.

Güney Afrikalı bilim insanlarını yeni varyantı tespit edip zamanlıca ve şeffaf şekilde dünyaya açıkladıkları için tebrik eden Nkengasong, Kovid-19 vakalarının iki ay içinde artabileceği uyarısında bulundu.

Afrika Birliği, yeni varyantının tespitinin ardından kıta ülkelerine uygulanmaya başlanan seyahat kısıtlamalarını eleştirmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de seyahat kısıtlamalarının "apartheid" olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemişti.

Güney Afrika'ya seyahat yasakları

Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" aldığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.

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