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Dünya

Ukrayna ve ABD Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' hazırlıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde ABD'yle çalıştıklarını bildirdi.

Talha Yavuz   | 02.12.2021
Ukrayna ve ABD Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' hazırlıyor

Kiev

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için bulunduğu İsveç'te Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede güçlü Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını teyit ettiklerini aktaran Kuleba, "Rusya'yı başka saldırgan hareketlerden uzaklaştırmak için sert ekonomik yaptırımları içeren kapsamlı bir caydırıcılık paketini geliştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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