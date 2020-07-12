Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.07.2020
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, Okinawa ABD Deniz Piyade Seferi Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stacy Clardy, salgın durumuna ilişkin Okinawa Valisi Tamaki Denny ile telefonda görüştü.

ABD üslerindeki 61 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

"Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var"

Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, "Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkati çekti.

Şu ana kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da, bugüne kadar 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi daha hayatını kaybetti
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı

Benzer haberler

Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi daha hayatını kaybetti

Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi

Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat