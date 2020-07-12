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Dünya

Polonya'da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Polonya'da seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçimlerin ilk turunda, Duda yüzde 43,5, Trzaskowski ise yüzde 30,5 oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 12.07.2020
Polonya'da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Varşova

Polonya'da seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

İlk turu 28 Haziran'da düzenlenen seçimin ikinci turunda, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Andrzej Duda ile Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski yarışıyor.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip ülkede halk, yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında oy kullanabilecek.

İkinci turdan önce yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, Duda yüzde 50,9, Trzaskowski de yüzde 49,1 desteğe sahip bulunuyor.

Ülkede iki hafta önce düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Duda yüzde 43,5, Trzaskowski ise yüzde 30,5 oy alarak ikinci tura kalmıştı.

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