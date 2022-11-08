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Dünya

Norveç Prensesi, artık Kraliyet ailesini temsil etmeyecek

Norveç Prensesi Martha Louise, artık Norveç Kraliyet Evi'ni temsil etmeyeceğini açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.11.2022
Norveç Prensesi, artık Kraliyet ailesini temsil etmeyecek

Kopenhag

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Louise'in, Kraliyet ailesi için artık resmi görevlerini yerine getiremeyeceği, bu kararın aile ile alındığı bildirildi.

Açıklamada, Prenses Louise'in unvanını koruyabileceği aktarılırken, prenses unvanının sosyal medya ya da ticari faaliyetlerde kullanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra Louise, Amerikalı nişanlısı Durek Verret'le evlendiğinde, eşinin Kraliyet ailesini temsil etmeyeceği ve Kraliyet unvanına sahip olamayacağı aktarıldı.

Norveç medyası, çifti, Kraliyet unvanlarını ticari faaliyetlerde kullanmakla suçladı.

Louise, erkek arkadaşı Verret'le 7 Haziran'da nişanlanmıştı.

Prenses Louise, 2016'da eşi yazar Ari Behn'den boşanma kararı almıştı.

50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja​​​​​​​'nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak.

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