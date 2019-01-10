Nike'ın vergilendirilmesine AB incelemesi

Avrupa Birliği, Hollanda'nın spor giyim sektörünün en büyük şirketlerinden Nike'a sağladığı vergi imtiyazlarına yönelik inceleme başlattı.

anasayfa > dünya 10.01.2019

Nike'ın vergilendirilmesine AB incelemesi

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hollanda'nın Nike grubuna ait şirketlere yönelik vergi uygulamaları hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Hollanda'daki uygulamaların Nike'a düşük vergi ödeme imkanı tanıdığı ve rekabete zarar verici imtiyazlar sağladığına yönelik kaygılardan ötürü inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerde, vergi düzenlemelerinin hiçbir şirkete çıkar sağlamaması ve sektördeki rekabeti bozmaması gerekiyor. Yapılan düzenlemelerin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi ise AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Muhbair: Ata Ufuk Şeker

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