Nijerya'yı saran salgınlar: Menenjit, Lassa ateşi, kolera, kızamık, sıtma
Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da milyonlarca kişi kolera, Lassa ateşi, çocuk felci, sıtma, menenjit ve M çiçeği (Mpox) gibi salgın hastalıklar nedeniyle risk altında bulunuyor.
Abuja
Nijerya'nın yaklaşık 235 milyonluk tarihindeki toplam miktarın yakalanma riski taşıyor. Özellikle kusurlu ve yapısal yapılar yaşıyorlar, yeterli sağlık hizmetlerine devam etmekte zorlanıyorlar.
Ülkenin kuzey eyaletlerinde menenjit, kolera, sıtma, çocuk felci ve ishal manzaraları görülürken, orta bölgede tanısı konulamayan hastalık, güney eyaletlerinde ise maymun çiçeği virüsü salgını etkili oluyor.
Federal veri miktarına karşı çeşitli değişimlere rağmen, ülkelerde temiz suya erişimin yetersiz olması ve tıbbi müdahalelerin zamanında ve etkili bir şekilde yapılamaması, güçlenmelerin iyileşmesi ve ölüm oranlarının artması neden oluyor.
Sağlık sistemindeki eksiklikler
Afrika'nın en büyük ekonomilerinden birikmesine rağmen, sağlık faaliyetlerinde ciddi eksiklikler barındırılıyor.
Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu, altyapının yetersiz ve sağlık çalışanlarının tüketiminin zorlandığı ülkelerde, özellikle merkezi veri yönetimi bu durum ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Devlet hastanelerinde modern tıbbi ekipman, ilaç ve malzeme eksikliği yaşanırken, elektrik kesintileri ve temiz su sorunu sağlık sistemi daha da yaygınlaşıyor.
Nijerya Sağlık Bakanlığı, hastalıklarla mücadele için kampanyalar yürütürken bütçe ve altyapı sorunları nedeniyle belirlenen hedefe ulaşılamıyor.
Tropikal yayılma 200 milyondan fazla insanı tehdit ediyor
Nijerya Sağlık ve Sosyal Refahtan Sorumlu Devlet Bakanı Dr.
En az bir tropikal hastalık için yayılmaya ihtiyaç duyan yaklaşık 165 milyon kişinin bulunduğunu söyleyen Salako, "Tropikal yayılım hem dağıtır hem de olmayan yayılmadır. dedi.
Salako, dünya genelinde 149 ülkede 1 milyardan fazla insanın enfeksiyon kapmasından etkilendiğini, Afrika'nın bu yükünün yaklaşık olarak ayrıldığını ve Nijerya'nın kıtadaki vakaların yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu ifade etti.
"Her yıl binlerce kişi ciddi sorunlar yaşıyor"
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Isa Adamu Mavo, AA muhabirine şunları söyledi: "İnsanlar farkında olmasa da her yıl binlerce kişi bu bölgede yakalanıyor ve ciddi olaylar yaşıyor." diye konuştu.
Menenjit ve Lassa büyüklüklerinde toplam 762 kişi öldü
Nijerya'nın farklı bölgelerde görülen oluşumların başında menenjit, Lassa ateşi, kolera, kızamik, sıtma ve fiziksel nezlesi geliyor.
Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjitle mücadele için yeni genel geneli açıklasa da ülkelerde menenjit vakalarının sayıları artmaya devam ediyor.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin sistemlerine göre, Kasım 2023-Kasım 2024 döneminde başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalette 380 menenjit vakası tespit edildi, hastalık nedeniyle 361 kişinin hayatı kaybedildi.
Ülkenin 28 kişinin ise hayvandan insanda bulaşan Lassa salgını, bir yıl içinde 401 kişinin ölümüne yol açtı.
Geçen yıl kolera salgını 400'den fazla aldı
Nijerya'da geçen yıl, ülkedeki terör oranlarının yoğun faaliyet gösterdiği olaylar, gelen sel felaketleriyle birlikte kolera salgınlarında artış yaşandı.
Ülke genelinde 14 bin 237 kolera vakası tespit edilirken, kapsamı nedeniyle 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'ya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kuzeydoğudaki Borno eyaletine kolera salgınıyla mücadele kapsamında 669 bin 569 düzine kolera aşısı.
Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın kolera salgınına karşı yürüttüğü acil insani yardım hizmetleri desteği amacıyla 1 milyon avro sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.