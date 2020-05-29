Euro
7.60
Dolar
6.83
BIST 100
104,995.20
Altın
1,728.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 bine yaklaştı.

Adam Abu-bashal, Gökhan Kavak   | 29.05.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 182 artarak 8 bin 915'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 259'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 2 bin 592 olduğu aktarıldı.

Kovid-19 tanı kitleri karaborsaya düştü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı kitlerinin karaborsada satıldığını ve bunların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. 

NCDC Başkanı Chikwe Ihekweazu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanı kitlerinin kullanımı konusunda Nijeryalıları uyardı. 

Ihekweazu, "Nijerya'da Kovid-19 tanı kitleri hızlı şekilde karaborsada satılmaya başlandı. Bu tanı kitlerinin satın alınması ve kullanılması konusunda dikkatli olmalıyız." dedi. 

Karaborsada satılan kitlerin kalite kontrolünden geçmediği ve yeterliliği konusunda denetim sağlanamadığını kaydeden Ihekweazu, daha ucuz olduğu için bu kitlerin tercih edildiğine dikkati çekti. 

Ihekweazu, "Testlerin artırılması için özel sektör destekleniyor ve bu amaçla 100 bin ABD doları destek sağlandı.'' ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
İstanbul'da 4 hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı

Benzer haberler

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Adalet Bakanlığı normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak tedbirleri belirledi

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kovid-19'a karşı uluslararası iş birliği toplantısına katıldı

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kovid-19'a karşı uluslararası iş birliği toplantısına katıldı
Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi