Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 bine yaklaştı.
Abuja
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 182 artarak 8 bin 915'e yükseldiği bildirildi.
Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 259'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 2 bin 592 olduğu aktarıldı.
Kovid-19 tanı kitleri karaborsaya düştü
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı kitlerinin karaborsada satıldığını ve bunların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
NCDC Başkanı Chikwe Ihekweazu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanı kitlerinin kullanımı konusunda Nijeryalıları uyardı.
Ihekweazu, "Nijerya'da Kovid-19 tanı kitleri hızlı şekilde karaborsada satılmaya başlandı. Bu tanı kitlerinin satın alınması ve kullanılması konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.
Karaborsada satılan kitlerin kalite kontrolünden geçmediği ve yeterliliği konusunda denetim sağlanamadığını kaydeden Ihekweazu, daha ucuz olduğu için bu kitlerin tercih edildiğine dikkati çekti.
Ihekweazu, "Testlerin artırılması için özel sektör destekleniyor ve bu amaçla 100 bin ABD doları destek sağlandı.'' ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.