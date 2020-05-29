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Dünya

Japonya'nın Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Honşu Adası'ndaki Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.05.2020
Japonya'nın Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gifu eyaleti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 19.05'te meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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