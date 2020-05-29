Japonya'nın Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Honşu Adası'ndaki Gifu eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gifu eyaleti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle 19.05'te meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.