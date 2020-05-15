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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Adam Abu-bashal   | 15.05.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkenin 36 eyaletinden 35'ine yayıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte vaka sayısının 193 artarak 5 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede şimdiye kadar 167 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 1180 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 75 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 binden fazla artarak 75 bin 530'a yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 2 bin 559'a ulaştı. Şimdiye kadar 27 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 75 bin 530'a yükseldi
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