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Dünya

ABD'de 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Nevada eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Gözellik   | 15.05.2020
ABD'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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