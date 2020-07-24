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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38 bin 948'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 24.07.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38 bin 948'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 604 artarak 38 bin 948'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 833'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 16 bin 61'e çıktığı aktarıldı.

Lagos 14 bin 9, başkent Abuja 3 bin 376, Oyo 2 bin 306, Edo 2 bin 105, Rivers 1587 ve Delta 1453 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 792 bini aştı, 16 bin 756 kişi hayatını kaybetti.






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