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Dünya

Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 26 Şubat'ta silahlı kişiler tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 279'unun kurtarıldığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 02.03.2021
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı

Abuja

Zamfara Valisi Bello Muhammed Matawalle, yaptığı açıklamada, eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesinde kaçırılan öğrencilerden 279'unun kurtarıldığını ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Matawalle, öğrencilerin nasıl kurtarıldığına dair bilgi vermedi.

Kalan 31 öğrencinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.

Saldırının ardından 7 kız öğrenci, silahlı kişilerin elinden kaçarak kurtulmuştu.

Matawalle, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için hükümetin fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

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