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Dünya

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 17.11.2022
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Abuja

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı saldırganlar, Plateau eyaletine bağlı Maikatako bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo, yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydederek, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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