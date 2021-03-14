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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın askeri konvoya saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın, askeri konvoya düzenlediği saldırıda, 19 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 14.03.2021
Nijerya'da Boko Haram'ın askeri konvoya saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi

Abuja

Ulusal basında çıkan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Çad Gölü Havzası'ndaki Gudumbali bölgesinde askeri konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda, 15 asker ve 4 Müşterek Görev Gücü (JTF) mensubu yaşamını yitirdi.

Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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