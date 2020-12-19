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Dünya

Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında hızlı artışın görüldüğü ticaret merkezi Lagos eyaletinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Adam Abu-bashal   | 19.12.2020
Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, Noel kutlamaları sırasında toplu ibadet ve etkinliklerin yapılmayacağını duyurdu.

Eyalette yerel saatle 23.00-04.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade eden Sanwo-Olu, gece kulüpleri gibi kapalı mekanların da açık olmayacağını söyledi.

Sanwo-Olu, eyaletteki okulların da acilen kapatılması talimatını verdiğini aktararak, pazartesi gününden itibaren temel hizmetler dışında devlet memurlarının evlerinden çalışacağını kaydetti.

Nijerya'da şimdiye kadar 77 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1212 kişi hayatını kaybetti.

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