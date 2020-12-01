Euro
9.44
Dolar
7.83
BIST 100
1,325.29
Altın
1,814.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı

Nijerya açıklarında korsanların bir Lübnan gemisine saldırarak 3'ü Lübnanlı 8 gemiciyi kaçırdığı bildirildi.

Wassim Samih Seifeddine,Safiye Karabacak   | 01.12.2020
Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı

Beyrut

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın Abuja Büyükelçisi Husam Diyab, Kamerun'a giden bir Lübnan ticari gemisinin Nijerya açıklarındayken korsanlar tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Korsanların daha sonra Kamerunlu 2 denizciyle birlikte geminin Nijerya'ya dönmesine izin verdiği, gemide bulunan 3'ü Lübnanlı 8 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın Abuja Büyükelçisi Diyab, olayı tüm detaylarıyla Nijerya Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere ilgililerle takip ettiklerini kaydetti.

Diyab'ın Kamerun'daki Lübnan Fahri Konsolosuyla da iletişimde olduğu aktarıldı.

Geminin Nijerya'daki Cross River - Lagos'a yakın bir bölgeden Kamerun'a yük taşımak için bir petrol şirketi tarafından kiralandığı kaydedildi.

Mısır'da yayınlanan El-Yevm es-Seba gazetesi ise kaçırılanlar arasında biri mühendis, diğeri subay 2 Mısırlı denizcinin de bulunduğunu yazdı.

Geminin, Abuja'dan Kamerun'a mal taşırken Nijerya sahili yakınlarında korsanlar tarafından alıkonulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 442 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı

Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı

UNICEF: Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe: Türkiye ile Lübnan birbirine dostluk ilişkisiyle bağlı

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe: Türkiye ile Lübnan birbirine dostluk ilişkisiyle bağlı
Nijerya'da 1,6 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya'da 1,6 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
Lübnan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

Lübnan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı