Euro
9.44
Dolar
7.83
BIST 100
1,325.29
Altın
1,814.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 83 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 01.12.2020
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 8 bin 83 yeni vaka belirlendi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 506'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artışla 2 milyon 230 bin 571'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 605'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 639 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1748 artışla 164 bin 29'a ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 442 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 442 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti

İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi

İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı