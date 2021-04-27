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Dünya

Nijerya 29,8 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın ürettiği aşıdan 29,8 milyon doz tedarik edecek.

Adam Abu-bashal   | 27.04.2021
Nijerya 29,8 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak

Abuja

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, hükümetin J&J'den 29,8 milyon doz aşı almak için Afrika Birliği platformunda anlaşma imzaladığını belirtti.

Nijerya'nın ayrıca mayıs sonu veya haziranın başında Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) da daha fazla aşı beklediğini aktaran Shuaib, "O zamana kadar ülkenin Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşılarının ikinci doz kampanyası tamamlanmış olacak." dedi.

Afrika Birliği, 29 Mart'ta Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz aşısı tedariki için anlaşma imzalamıştı.

Nijerya'da 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Ülkede salgının başından bu yana 164 bin 756 kişi virüse yakalandı, bunlardan 154 bin 963'ü sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 62 kişi yaşamını yitirdi.

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