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Dünya

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e ulaştı.

Fatma Esma Arslan   | 10.09.2020
Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Dakar

Yerel basında çıkan haberlere göre, İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Maradi, Tahoua, Tillaberi, Dosso bölgeleriyle başkent Niamey'i vuran sel felaketinden 329 bin 958 kişinin etkilendiği belirtildi.

Daha önce 45 olarak duyurulan, aşırı yağışların neden olduğu seller ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği kaydedildi.

Seller nedeniyle 34 binden fazla evin kullanılamaz hale geldiği, 5 bin 768 hektarlık ekili arazinin de sular altında kaldığı vurgulandı.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Nijer'in yanı sıra Burkina Faso ve Senegal'de de aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Senegal'de 5 Eylül'de ülkenin, 3 aylık (temmuz-eylül) yağmur döneminin ortalamasından daha fazla yağış aldığı belirtilmiş ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

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