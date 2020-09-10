Mısır'da ruhsatsız bina yıkımı protestosu
Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde ruhsatsız binaların yıkılmasına karşı çıkan Mısırlılar, ilgili kanun karşıtı gösteri yaptı.
İstanbul
Aktivistlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülere göre, İskenderiye'nin Menşiye semtinde bir binanın yıkılmasına engel olmak için toplanan kalabalık protesto düzenledi.
اهلي وناسي في #الاسكندريه وقفوا قدام الشرطة عشان بتهد بيوتهم، والله يا شعب مصر نقدر اننا نحرر مصر من الظلم والتشريد دا ، لو اتوحدنا مفيش حد هيبقى اقوى مننا ، كلنا ايد واحده ضد الفاجر السيسي ونظامه #مش_عايزينك #نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/encW033aE2— Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 9, 2020
Mısır rejimi karşıtı bazı televizyon kanallarının yayımladığı görüntülere göre ise öfkeli kalabalık, yıkımın yapılmasına karşı sloganlar attı, yönetimin gitmesini istedi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin doğru olmadığı, kamuoyunu kışkırtmak amacıyla yalan söylentiler yayıldığı belirtilirken, aktivistler geçen ay Giza ve Kalyubiye kentlerinde benzeri gösterilerin yaşandığını aktarıyor.
Öte yandan Başbakan Mustafa Medbuli ise dün düzenlediği basın toplantısında bazı sorunların yaşandığını ancak vatandaşlara yeni kolaylıklar getirildiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.