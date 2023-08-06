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Dünya

Nijer'de on binlerce darbe destekçisi stadyumu doldurdu

Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından cuntaya desteğini göstermek isteyen on binlerce kişi ülkenin en büyük stadyumunu doldurdu.

Fatma Esma Arslan  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Nijer'de on binlerce darbe destekçisi stadyumu doldurdu Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Dakar

Niamey'de darbe destekçileri, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin (CNSP) çağrısıyla, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) cuntaya verdiği sürenin dolmasına saatler kala General Seyni Kountche Stadyumu'nda toplandı.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli stadyum tamamen dolarken CNSP üyeleri de gövde gösterisi yaptı, dakikalarca alkışlandı.

CNSP'nin önde gelen isimlerinden Mohamed Toumba, burada yaptığı konuşmada, yönetimi bırakmayacaklarının altını çizerek "Nijer'in ilerlemesine karşı çıkanların Makyavelist planlarının" farkında olduklarını söyledi.

Nijer'de 1974'te ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Hamani Diori'yi deviren darbeci General Seyni Kountche'nin adını taşıyan stadyumda, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları ve "Wagner+Rusya: Özgürlük", "Batıya karşı çare Wagner", "Wagner: Güvenlik, itibar ve güç" yazılı dövizler de dikkati çekti.

Cuntaya verilen süre gece yarısından önce dolacak

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, gece yarısından önce dolacak.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

ECOWAS üyesi olmayan bölge ülkeleri Cezayir, Libya, Çad ve Moritanya da ECOWAS'ın askeri operasyonunu desteklemediklerini duyurmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.


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