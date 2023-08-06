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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın önemli güzergahlarından Çongar ve Geniçersk köprülerini vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın önemli güzergahlarından Kırım'a giden Çongar Köprüsü ile Herson bölgesindeki Geniçersk Köprüsü'nü vurduklarını duyurdu.

Aliia Raimbekova  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Ukrayna: Rusya'nın önemli güzergahlarından Çongar ve Geniçersk köprülerini vurduk

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Ofisi, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun bugün düzenlediği bazı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Saat 15.00 sularında savunma kuvvetleri, işgalcilerin önemli iletişim güzergahları olan Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu." ifadesi kullanıldı.

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