Ukrayna: Rusya'nın önemli güzergahlarından Çongar ve Geniçersk köprülerini vurduk
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın önemli güzergahlarından Kırım'a giden Çongar Köprüsü ile Herson bölgesindeki Geniçersk Köprüsü'nü vurduklarını duyurdu.
Kiev
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Ofisi, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun bugün düzenlediği bazı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Saat 15.00 sularında savunma kuvvetleri, işgalcilerin önemli iletişim güzergahları olan Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.