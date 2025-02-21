Nijer'de askeri yönetimden sivil yönetime geçiş için 5 yıl önerildi
Nijer'de bir komisyon, demokratik yönetime geçiş için en az beş yıllık bir süre önerdi.
İstanbul
Ulusal basındaki haberlere göre, komisyon yetkililerinin yaptığı açıklamada, sivil yönetime geçiş sürecinin 60 ay olarak belirlendiği, ancak bu sürenin güvenlik durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.
Komisyon Başkanı Mamoudou Harouna Djingarey, oluşturulacak yeni tüzükte seçimlere katılabilmeleri için 2-5 partiye izin verileceğini, askeri yönetim yetkililerinin gelecekteki oylamalara katılabileceklerini söyledi.
Komisyon ayrıca, askeri yönetim lideri Abdurrahmane Tchiani’nin rütbesinin generalliğe yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.
Askeri yönetim, komisyonun raporundan sonra geçiş takvimine ilişkin son kararı verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.