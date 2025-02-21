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Dünya

Nijer'de askeri yönetimden sivil yönetime geçiş için 5 yıl önerildi

Nijer'de bir komisyon, demokratik yönetime geçiş için en az beş yıllık bir süre önerdi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Nijer'de askeri yönetimden sivil yönetime geçiş için 5 yıl önerildi

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, komisyon yetkililerinin yaptığı açıklamada, sivil yönetime geçiş sürecinin 60 ay olarak belirlendiği, ancak bu sürenin güvenlik durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Komisyon Başkanı Mamoudou Harouna Djingarey, oluşturulacak yeni tüzükte seçimlere katılabilmeleri için 2-5 partiye izin verileceğini, askeri yönetim yetkililerinin gelecekteki oylamalara katılabileceklerini söyledi.

Komisyon ayrıca, askeri yönetim lideri Abdurrahmane Tchiani’nin rütbesinin generalliğe yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.

Askeri yönetim, komisyonun raporundan sonra geçiş takvimine ilişkin son kararı verecek.

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