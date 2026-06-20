A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı

[1/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Arda Güler (8) ile Paraguay oyuncusu Alonso (6) mücadele etti.

[2/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Mert Müldür, rakibi ile mücadele etti.

[3/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Arda Güler, rakibi ile mücadele etti.

[4/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada kaleci Uğurcan Çakır forma giydi.

[5/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Arda Güler, rakibi Andres Cubas ile mücadele etti.

[6/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Paraguaylı futbolcular gol sevinci yaşadı.

[7/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Milli futbolcu Yunus Akgün sakatlık yaşadı.

[8/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcular Arda Güler ve Merih Demiral rakipleriyle mücadele etti.

[9/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda Yunus Akgün (19), rakibiyle mücadele etti.

[10/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda Mert Müldür (18), rakibiyle mücadele etti.

[11/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3) ile Paraguay oyuncusu Diego Gomez (8) mücadele etti.

[12/55] Türkiye - Paraguay FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Arda Güler (8), Paraguaylı futbolcu Matias Galarza (23) ile mücadele etti.

[13/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Arda Güler rakibiyle mücadele etti.

[14/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Merih Demiral (3), Paraguaylı futbolcu Julio Enciso (19) ile mücadele etti.

[15/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD’nin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu’nda karşılaştı. A milli futbol takımı sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu onbiri ile çıktı.

[16/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Arda Güler (8), Paraguaylı futbolcu Matias Galarza (23) ile mücadele etti.

[17/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Kenan Yıldız (11), sahada yerini aldı.

[18/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Kenan Yıldız (11), sahada yerini aldı.

[19/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda Paraguaylı futbolcu Orlando Gill (12), sahada yerini aldı.

[20/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Mert Müldür (18), rakibiyle mücadele etti.

[21/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Arda Güler (8), rakibiyle mücadele etti.

[22/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmayı takip etti.

[23/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada, A milli futbolcu Arda Güler (8) de yer aldı.

[24/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada, A milli futbolcu Arda Güler (8) de yer aldı.

[25/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu (3), hakeme itiraz etti.

[26/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu (3), hakeme itiraz etti.

[27/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu (3), hakeme itiraz etti.

[28/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A milli futbolcu Merih Demiral (3), hakeme itiraz etti.

[29/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Maçın hakemi Ivan Barton, A milli takımdan Mert Müldür'e ağzını kapatarak konuşan Miguel Almiron'a, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdi.

[30/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Arda Güler rakibiyle mücadele etti.

[31/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Andres Cubas mücadele etti.

[32/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu İsmail Yüksek de forma giydi.

[33/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyon sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu üzüntü yaşadı.

[34/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kenan Yıldız da forma giydi.

[35/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3), rakibiyle mücadele etti.

[36/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcular Mert Müldür (18) ve Merih Demiral (3) rakibiyle mücadele etti.

[37/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu (7) da yer aldı.

[38/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Arda Güler (8), rakibiyle mücadele etti.

[39/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Yunus Akgün yerde kaldı.

[40/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Türk taraftarlar tribündeki yerini alarak milli takımı destekledi.

[41/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Türk taraftarlar tribündeki yerini alarak milli takımı destekledi.

[42/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral da forma giydi.

[43/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu İsmail Yüksek de forma giydi.

[44/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı.

[45/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı (14) ile Paraguay oyuncusu Pitta (25) mücadele etti.

[46/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Halan Çalhanoğlu kaleye şut çekti.

[47/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı (14) ile Paraguay oyuncusu Diego Gomez (8) mücadele etti.

[48/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu (14) ile rakibi mücadele etti.

[49/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, milli futbolcu Arda Güler'e taktik verdi.

[50/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Can Uzun (26) ile Paraguay oyuncusu Diego Gomez (8) mücadele etti.

[51/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Deniz Gül (9) ile rakibi mücadele etti.

[52/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Maçı hakem Ivan Barton, yönetti.

[53/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, rakibi Junior Alonso ile mücadele etti.

[54/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Maçta su molası verildi.

[55/55] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler, bir pozisyon sonrası hakeme itiraz etti.