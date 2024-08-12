Dolar
33.55
Euro
36.67
Altın
2,431.21
ETH/USDT
2,584.20
BTC/USDT
59,007.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Nijer'de hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Dakar

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 135 bin 156 kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 94 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de evsiz kaldığı belirtildi.

Ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu
Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
İzmir'in Karaburun ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu

Kuzey Kore lideri Kim, sel felaketi için dışarıdan yardım almayı reddetti

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un yenilenen çehresi vatandaşları memnun etti

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un yenilenen çehresi vatandaşları memnun etti
Yemen yaşanan sel felaketi sonrası uluslararası yardım talebinde bulundu

Yemen yaşanan sel felaketi sonrası uluslararası yardım talebinde bulundu
Bozkurt'ta taşkınların önüne set çekildi

Bozkurt'ta taşkınların önüne set çekildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet