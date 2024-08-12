Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı
Nijer'de hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.
Dakar
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 135 bin 156 kişinin etkilendiği bildirildi.
Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 94 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de evsiz kaldığı belirtildi.
Ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.
Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.