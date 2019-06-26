Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.78
BIST 100
95,633.28
Altın
1,405.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

2016'dan bu yana Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isterken Nijer'deki Sahra Çölü'nde mahsur kalan 20 bin göçmen kurtarıldı.

Alaattin Doğru   | 26.06.2019
Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

Dakar

Dünya Göç Örgütü (IOM), 2016'dan bu yana Libya üzerinden Avrupa'ya gitmek isterken Nijer'deki Sahra Çölü'nde mahsur kalan 20 bin göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

IOM'dan yapılan açıklamada, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak amacıyla geçmeye çalıştıkları Nijer çölünde kaybolan 406 kişinin 15 Haziran'da kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan kişilerin çoğunluğunun Gine Cumhuriyeti, Mali ve Fildişi Sahilleri gibi 14 Batı Afrika ülkesinden geldiği kaydedilen açıklamada, göçmenlerin kabul merkezine götürülerek gıda ve tıbbi yardım aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Nisan 2016'dan bu yana Nijer çölünde mahsur kalarak kurtarılan göçmen sayısının 20 bini bulduğu ifade edildi.

Her yıl, Libya ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen binlerce kişi, Sahra Çölü'nü geçmeye çalışıyor. Çölü geçmeye çalışırken binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı

Benzer haberler

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı

ABD'de kötü şartlardaki merkezdeki göçmen çocuklar nakledildi

Trump'tan yasa dışı göçmen ailelerin toplatılması emri

Fas kıyılarında bot battı: 22 ölü

Fas kıyılarında bot battı: 22 ölü
Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini açıkladı

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini açıkladı