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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında konuşuyor.
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Nijer’deki son durum, hangi senaryoları öne çıkarıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Nijer’deki son durum, hangi senaryoları öne çıkarıyor?

Nijer’deki darbeden sonra ECOWAS’ın (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) ültimatomundaki süre doldu, ülkeye askeri müdahale yapılmadı. Peki, Nijer’i hangi senaryolar bekliyor? Anadolu Ajansı Senegal Muhabiri Fatma Esma Arslan ve Araştırmacı Dr. Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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