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Dünya

Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Dmitri Chirciu   | 26.06.2019
Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

Moskova

Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmeyi öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından kabul edilen tasarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması bekleniyor. 

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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