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Dünya

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

Betül Yürük   | 22.10.2021
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.

Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

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