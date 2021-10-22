New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.
New York
Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.
Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.
Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.