New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı, şüpheli paket nedeniyle boşaltılıp kapatıldıktan kısa süre sonra tekrar açıldı.
New York
New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.
Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.
NYPD'den yapılan ikinci paylaşımda ise "Times Meydanı'ndaki paket kaldırıldı ve şüpheli olmadığı anlaşıldı." açıklaması yapıldı.
Kapatılan Times Meydanı, NYPD bomba imha ekibinin incelemesinin ardından kısa süre sonra tekrar açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.