New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada, yaş sınırı 60'tan 50'ye çekildi.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.
65 yaş ve üstüne öncelik verilerek başlayan eyaletteki Kovid-19 aşılamasında, federal hükümetten gelen aşı dozlarının artmasıyla yaş sınırı 10 Mart'ta 60'a indirilmişti.
New York Valiliği verilerine göre, eyalette şu ana kadar 7 milyon 737 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapılırken, ilk doz aşı olanların oranı yüzde 26,1'e, ikinci doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 13,4'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.