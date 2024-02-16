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Dünya

New York yönetimi Meta, TikTok, Snap ve Google'a dava açtı

ABD'nin New York kent yönetimini temsil eden birçok kuruluş; sosyal medya platformları Meta, TikTok, Snap ve Google'a, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiledikleri gerekçesiyle dava açtı.

Irmak Akcan  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
New York yönetimi Meta, TikTok, Snap ve Google'a dava açtı

Ankara

The Verge'ün haberine göre New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York'un Sağlık ve Ruhsal Hijyen Departmanı ile Eğitim Departmanı, sosyal medya platformlarının tavsiyeler, beğeniler ve algoritmalar gibi fonksiyonlarla gençleri uygulamalarına bağımlı hale getirdiğini ve çevrim içi ortamda daha çok vakit geçirmeye teşvik ettiğini savundu.

New York kurumları ve yetkilileri, bu platformları kamuya rahatsızlık verip gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemekle suçluyor.

Belediye Başkanı Adams, davanın yanı sıra bu platformları çocukların ruh sağlığına verdikleri zararlar konusunda sorumlu tutacak, aileleri sosyal medyayı güvenli kullanma konusunda eğitecek ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini inceleyecek bir "sosyal medya eylem planı" paylaştı.

Meta sözcüsü Andy Stone ise yaptığı açıklamada, "Gençlerin güvenli ve yaşlarına uygun bir çevrim içi deneyim yaşaması için kullanıcı ve ailelerine 30 program ve özellik sunuyoruz." dedi.

Bir Tiktok sözcüsü de uygulamalarının, gençlerin sağlığını güvence altına almak için yaş sınırlamalı paylaşımlar, ebeveyn kontrolü ve 18 yaşındaki kullanıcılar için 60 dakikalık kullanım süresi sınırı gibi özellikler sunduğunu belirtti.

Google sözcüsü Jose Castaneda ise ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği içinde olduklarını, gençlere yaşlarına uygun deneyimler, ebeveynlere de gençlerin deneyimlerini gözlemlemesi için uygun kontroller sağlayan hizmetler oluşturduklarını kaydetti.

Castaneda, New York yönetimini temsil eden kuruluşların iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

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