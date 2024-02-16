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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı

BM tarafından yapılan açıklamada, "Refah tüm insani yardım operasyonunun merkezinde yer alıyor. Şehre yönelik topyekün bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır." denildi.

Melike Pala  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırı planları yaptığı Refah bölgesinin insani yardım operasyonlarının merkezinde yer aldığını belirterek, "Şehre yönelik topyekün bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır." uyarısında bulundu.

Guterres, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, hiçbir şeyin Filistin halkının İsrail'in saldırılarıyla toplu cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini vurgulayarak, "Gazze'deki durum, küresel ilişkilerdeki çıkmazın dehşet verici bir göstergesidir." dedi.

Bölgedeki insani yardım çalışmalarının güçlükle ilerlediğini dile getiren Guterres, insani yardım görevlilerinin bombardımanlar, fiziksel engeller ve kısıtlamalar dahil olmak üzere zor koşullar altında çalıştığını ifade etti.

Guterres, ⁠⁠İsrail'in Refah bölgesine saldırı planına ilişkin, "Refah, tüm insani yardım operasyonunun merkezinde yer alıyor. Şehre yönelik topyekün bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır." uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını artırmak için tüm esirlerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani ateşkes" çağrısını yineledi.

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