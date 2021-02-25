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Dünya

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası

ABD'de New York Valisi Cuomo, eski danışmanı Boylan tarafından cinsel tacizle suçlandı.

İslam Doğru   | 25.02.2021
New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York Valisi Andrew Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, "Medium" internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo’nun 2018’de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etti.

Cuomo'nun basın danışmanı Caitlin Girouard iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi, Boylan'ın uygunsuz davranış iddiaları tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Manhattan bölgesi belediye başkan adayı olan Boylan, Cuomo’nun kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez Aralık 2020'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme getirmişti.

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